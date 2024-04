Pioli Milan, arriva il consiglio ad Ibrahimovic: «Fossi nello svedese sul tecnico deciderei così»

Pioli-Milan, Luca Calamai, noto giornalista, ha commentato la situazione relativa al futuro di Pioli: consiglio ad Ibrahimovic

In casa Milan continua a tenere banco il tema legato al futuro di Stefano Pioli. Intervenuto a TMW Radio, Luca Calamai ha dato questo consiglio a Zlatan Ibrahimovic:

PAROLE – «Chiudo con Pioli, che ha sbandato in un momento in questa stagione ma ora è venuto fuori l’allenatore-formichina, che ha ricostruito tutto. Sono curioso di capire qual è il vero rapporto tra Ibrahimovic e Pioli. Se sono Ibrahimovic, io Pioli me lo tengo stretto».