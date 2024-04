Pioli Milan, Bonanni sentenzia: «Per me resta solo in questo caso»

Pioli-Milan, Massimo Bonanni, ex calciatore, ha parlato del futuro del tecnico sulla panchina rossonera: le sue dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, l’ex calciatore Massimo Bonanni ha parlato in questi termini del futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Le dichiarazioni:

PAROLE – «Credo che l’umore dei tifosi valga tanto e partire un’altra stagione con un tecnico che non piace alla piazza può incidere. Per me se vince l’EL rimane, altrimenti non lo salva nessuno, seppur stia facendo qualcosa di buono».