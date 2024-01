Allegri e Inzaghi ‘provocano’ Pioli sullo Scudetto, lui reagisce così alla vigilia di Milan Bologna

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato tra Milan e Bologna. Ecco cosa ha detto sulla lotta scudetto

Le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato tra Milan e Bologna. L’allenatore ha risposto così alle provocazioni di Allegri e Inzaghi sulla lotta scudetto:

ALLEGRI E INZAGHI PARLANO DI MILAN IN LOTTA SCUDETTO –«Sono tutti molto bravi ma al momento non siamo in quella lotteria lì. Siamo nella lotteria dei nostri risultati, di migliorare il girone d’andata e pensare di partita in partita».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN BOLOGNA