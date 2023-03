Pioli e Ibrahimovic svelano la verità sulla crisi del Milan: ecco le parole dei due rossoneri dopo la sconfitta contro l’Udinese

Come riportato dal Il Giornale, Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic nel post partita del match contro l’Udinese hanno svelato i problemi del Milan.

Il tecnico rossonero ha fatto mea culpa, mentre l’attaccante svedese ha spiegato come il Milan non ha esperienza per giocare da campioni d’Italia.