Pioli applaudito dai giornali: «Lui sempre sotto esame, ha convinto per questi aspetti»

Pioli applaudito dai giornali: «Lui sempre sotto esame, ma ha convinto per questi aspetti». Voti e pagelle

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha voluto dedicare uno spazio a Stefano Pioli, valutando la partita del tecnico e quella condotta dal suo Milan ieri al Bentegodi contro il Verona.

Milan (e lui) sempre sotto esame, risposta positiva con qualche sofferenza. Meglio i singoli del collettivo. Vince e consolida il 2° posto – si legge – Il voto per lui non può che essere sufficiente: 6,5 in pagella.