Pioli, ex tecnico del Milan, ha riscritto in negativo la storia della Fiorentina: mai solo tre punti dopo 6 giornate. Il dato

La sconfitta casalinga della Fiorentina contro la Roma per 1-2 non è stata solo un passo falso, ma un risultato che ha fatto sprofondare il club gigliato in una crisi senza precedenti nella storia recente. L’ex allenatore del Milan, Stefano Pioli, si ritrova involontariamente a riscrivere un record storico, ma in senso negativo: con soli tre punti conquistati dopo sei giornate di campionato, la Fiorentina non aveva MAI registrato un avvio così disastroso nell’era dei tre punti (ovvero dal 1994/95 in poi).

Questo dato, di per sé allarmante, è una spia accesa sul rendimento della squadra di Stefano Pioli, che non riesce a trovare la vittoria e naviga nelle zone pericolose della classifica di Serie A. La pressione sul tecnico è altissima, con voci di un possibile esonero già filtrate dopo la sconfitta contro i giallorossi.

La Crisi Della Viola E La Stabilità Del Milan Di Allegri-Tare

Il drammatico avvio di stagione della Fiorentina si scontra nettamente con la stabilità e la disciplina che si respirano in casa Milan. Il club rossonero, guidato da Massimiliano Allegri e magistralmente costruito dal DS Igli Tarecon colpi mirati come Luka Modrić e Adrien Rabiot, è attualmente impegnato nella corsa alla vetta, forte della sua solidità tattica e mentale.

L’esperienza di Pioli, che ha lasciato un buon ricordo al Milan, si sta rivelando amara a Firenze. La gestione della rosa e l’incapacità di trasformare la potenziale qualità in risultati concreti hanno portato a questa situazione critica. Si parla addirittura che la Fiorentina non vivesse un avvio così disastroso in campionato da quasi cinquant’anni [fonte: Goal.com].

L’Effetto Della Crisi Sulla Lotta Scudetto

Mentre la Fiorentina è alle prese con i fantasmi della retrocessione, la Serie A si fa sempre più avvincente nella parte alta della classifica. Il Milan di Allegri ha l’opportunità, con una vittoria stasera contro la Juventus, di ristabilire le distanze dalle dirette inseguitrici.

Il fallimento della Fiorentina è un monito per tutte le squadre sulle difficoltà e la spietatezza del campionato italiano. La disciplina e la concretezza che caratterizzano il lavoro di Massimiliano Allegri al Milan appaiono oggi ancora più preziose, soprattutto se confrontate con la fragilità dimostrata dalle squadre che non riescono a ottenere i risultati minimi. La dirigenza del Milan, supportata dalla lungimiranza del DS Igli Tare, osserva la crisi della Fiorentina, consapevole che la solidità societaria e tecnica sono l’unica via per evitare di riscrivere la storia in negativo.