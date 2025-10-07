Pioli confermato nonostante la partenza falsa con la Fiorentina! Il calendario dopo la sosta è da brividi. Ultime

Un inizio di stagione da incubo per la Fiorentina. Dopo sei giornate di Serie A, i Viola si ritrovano al quart’ultimo posto con appena tre punti, frutto di altrettanti pareggi e zero vittorie. Un bilancio che stride violentemente con le ambizioni di Champions League nutrite solo pochi mesi fa e con i ben 92 milioni investiti sul mercato estivo. La sconfitta casalinga contro la Roma, la terza consecutiva al Franchi (dopo Napoli e Como), ha fatto scattare l’allarme generale.

Nonostante la prova più convincente della stagione, che ha visto anche il ritorno al gol dell’attaccante Moise Kean, la sconfitta ha evidenziato problemi profondi che impediscono ai Viola di decollare. La squadra, ora, deve guardarsi alle spalle e prepararsi a un calendario da brividi dopo la sosta: tra le sfide cruciali ci sono i big match in trasferta contro il Milan e l’Inter.

Fiducia a Pioli, Ma la Curva Fiesole Chiede L’Esonero del DS

Il malcontento tra i tifosi è ormai dilagante e la preoccupazione per una situazione così inattesa si è trasformata in una richiesta ufficiale. I club della Curva Fiesole hanno diffuso un duro comunicato chiedendo apertamente al presidente Rocco Commisso di mandare via il Direttore Sportivo, Daniele Pradè.

Diversa, per ora, è la posizione di Stefano Pioli. La fiducia nel tecnico è stata ribadita, seppur non ufficialmente, subito dopo la gara. Il messaggio all’interno del club è di proseguire tutti assieme, convinti che l’allenatore sappia trovare la soluzione ai problemi che affliggono il collettivo e i singoli al di sotto delle aspettative, tra cui il talentuoso islandese Gudmundsson, il centrocampista Fagioli e il difensore Dodô.

Il Messaggio di De Gea e la Lente Sul Milan

In questo momento di crisi, uno dei leader dello spogliatoio, il portiere David De Gea, ha postato un messaggio sui socialper fare quadrato: “Capiamo il morale basso di tutti i nostri tifosi, la stagione non è come l’avevamo immaginata, anche la squadra è delusa ma sta dando tutto e continuerà a lottare per questo club.”

Mentre a Firenze si cerca la rotta, il prossimo avversario in trasferta, il Milan, è in tutt’altra condizione. I rossoneri sono una macchina da guerra, plasmata dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il tecnico livornese che ha imposto la sua mentalità vincente. La solidità e la strategia di mercato del nuovo DS Igli Tare, l’esperto dirigente albanese, hanno reso il Diavolo la squadra da battere. La sfida contro questa corazzata si preannuncia estremamente ardua per una Fiorentina in piena crisi d’identità.