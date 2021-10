Stefano Pioli ha fatto il punto sugli infortunati nel corso della conferenza stampa della vigilia del match contro la Roma

Stefano Pioli conta i ritorni ed aspetta i giocatori ancora i box. Il punto sulla situazione infortunati dell’allenatore rossonero: «Brahim Diaz sta sicuramente meglio, ha recuperato ma vedremo domani se sarà titolare. Rebic? Il dolore alla caviglia c’è ancora quindi non ci sarà domani, lo valutiamo giorno per giorno. Ballo-Tourè è a disposizione, ma giocherà Theo Hernandez. Messias e Florenzi? In gruppo settimana prossima, stanno recuperando e contiamo di averli per il derby.»

