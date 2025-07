Pioli punta sull’ex Milan, la Fiorentina avvia i contatti: le ultime

Pioli mette nel mirino l’ex centrocampista del Milan. Era presente nella rosa dello Scudetto del 2021/2022

Il futuro di Franck Kessié, il potente centrocampista ivoriano, potrebbe essere lontano dall’Arabia Saudita. Sembra, infatti, che l’Al-Ahli, club in cui milita attualmente, sia disposto a facilitare la sua partenza in questa finestra di mercato estiva. L’indiscrezione apre scenari interessanti per il “Presidente”, come veniva affettuosamente chiamato dai tifosi del Milan, e vede diversi club europei già attivi per assicurarsi le sue prestazioni.

L’Al-Ahli Apre le Porte all’Addio

La notizia chiave è che l’Al-Ahli è “pronto ad aprire le porte all’uscita di Franck Kessié per questa sessione estiva”. Questo significa che il club saudita, dopo un solo anno dall’arrivo del centrocampista africano, non si opporrebbe a una sua cessione, a patto che arrivi una proposta economicamente vantaggiosa sia per la società che per il giocatore stesso. Una decisione che potrebbe essere dettata da diverse valutazioni, tra cui la volontà del calciatore di tornare a giocare in un campionato di più alto profilo o semplicemente la necessità del club di riorganizzare le proprie strategie finanziarie e tecniche.

La Fiorentina si Muove, Altri Club in Corsa

L’apertura dell’Al-Ahli ha subito acceso l’interesse di diverse squadre europee. Tra le prime a farsi avanti c’è la Fiorentina, che, stando alle informazioni, avrebbe già effettuato un sondaggio. La squadra viola, guidata da Vincenzo Italiano, l’allenatore che predilige un calcio propositivo e dinamico, avrebbe “chiamato due settimane fa per essere informata” sulla situazione di Kessié. Un segnale chiaro di un interesse concreto da parte del club toscano, alla ricerca di un rinforzo di qualità ed esperienza per il proprio centrocampo.

Tuttavia, la Fiorentina non è l’unico club nella corsa per l’ex centrocampista del Milan. La situazione è in rapida evoluzione e “ora altri club sono coinvolti” nella trattativa. Questo suggerisce che Kessié è un profilo molto appetibile sul mercato, grazie alle sue qualità fisiche, alla sua capacità di recuperare palloni e alla sua abilità nell’inserimento in zona gol. La sua esperienza in Serie A e il suo passato vincente con il Diavolo lo rendono un’opzione preziosa per molte squadre che puntano a migliorare la propria linea mediana.

Il Futuro di Kessié: Ritorno in Europa?

Franck Kessié, ricordato con affetto dai tifosi rossoneri per il suo contributo allo Scudetto, potrebbe quindi fare il suo ritorno nel calcio europeo dopo la breve parentesi in Arabia Saudita. La possibilità di rivederlo calcare i campi della Serie A o di altri campionati top è concreta. Sarà interessante vedere quale club riuscirà a formulare l’offerta giusta per convincere l’Al-Ahli e, soprattutto, per soddisfare le richieste economiche del giocatore. La corsa per Kessié è ufficialmente aperta e i prossimi giorni potrebbero portare sviluppi significativi.