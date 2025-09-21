Pioli, la Fiorentina prende posizione sull’ex Milan: Pradè sentenzia il futuro del tecnico. Ultime

Pioli, l’ex allenatore del Milan è stato confermato da Pradè, DS della Fiorentina, nonostante la sconfitta oggi contro il Como

La Fiorentina non ha dubbi. A parlare è il direttore sportivo viola, Daniele Pradè, che in una recente intervista riportata dal giornalista Nicolò Schira, ha voluto ribadire la fiducia incondizionata nel tecnico Stefano Pioli. Le sue parole sono chiare: “Fiducia illimitata in Pioli: è il nostro condottiero e un uomo di grande esperienza. Il Presidente Commisso ha fatto investimenti importanti e abbiamo un’ottima squadra. Certo non ci aspettavamo questi risultati, ma dobbiamo essere fiduciosi”. Una dichiarazione che suona come una conferma ufficiale in un momento delicato per la squadra gigliata.

La Fiducia in Pioli e gli Obiettivi della Fiorentina

Le parole di Pradè arrivano in un momento di grande discussione per l’ambiente Fiorentina. I risultati finora ottenuti non hanno rispecchiato le grandi aspettative generate dalla campagna acquisti estiva. Il presidente Rocco Commisso ha infatti speso cifre considerevoli per rinforzare la rosa, mettendo a disposizione di Pioli una squadra competitiva e ricca di talento. Nonostante ciò, il rendimento sul campo è stato altalenante, con la squadra che fatica a trovare la giusta continuità. La fiducia riposta in Pioli, ex Milan, è quindi un segnale forte da parte della società, che lo considera l’uomo giusto per invertire la rotta. L’allenatore, che ha un lungo e apprezzato passato proprio al Milan, dove ha saputo gestire pressioni e aspettative, viene descritto come un vero e proprio condottiero, in grado di guidare il gruppo in un momento di difficoltà. La sua esperienza e la sua conoscenza del calcio italiano sono considerate fondamentali per superare questo periodo di incertezza.

Le Strategie del Club e il Futuro di Pioli

La società ha deciso di puntare sulla continuità, una scelta che mira a proteggere l’ambiente e a evitare ulteriori scossoni. La ferma presa di posizione di Pradè ha l’obiettivo di allontanare le voci su un possibile esonero del tecnico, che si sono rincorse nelle ultime settimane. Il direttore sportivo ha sottolineato gli investimenti importanti fatti dalla società, segno che il progetto tecnico ha basi solide e che il club non vuole demolire quanto costruito. A differenza di altri club come il Milan, dove l’attuale allenatore è Massimiliano Allegri e il direttore sportivo è l’esperto Tare, la Fiorentina ha deciso di non mettere in discussione il proprio progetto tecnico a metà stagione. La squadra, definita da Pradè “ottima”, ha tutte le carte in regola per risalire la china e raggiungere gli obiettivi prefissati. La fiducia è l’elemento chiave in questa fase e le parole di Pradè sono un chiaro invito a tutto l’ambiente a rimanere compatto e a sostenere la squadra e il suo allenatore. Il futuro di Pioli è saldamente nelle sue mani, e la società si aspetta una reazione da parte del gruppo. La sfida per il tecnico è ardua ma la fiducia incondizionata della dirigenza è un valido supporto in questo momento di grande pressione.