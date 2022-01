Pioli ed il terreno di San Siro: «Spero in un campo più pulito dopo la sosta»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Stefano Pioli ha parlato delle condizioni del campo di San Siro durante la conferenza stampa della vigilia del match con lo Spezia

Stefano Pioli ha parlato così del campo di San Siro in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni.

«In questo periodo della stagione anche a causa del clima che c’è i terreni non sono perfetti. Non credo che Tomori sia riconducibile al campo di San Siro. Spero dopo la sosta di avere a disposizione un campo più pulito, dove scorre la palla veloce. A noi piace giocare in velocità.»