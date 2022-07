Pioli: «Difficile competere con le big in Champions League, ma l’ambizione è quella». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato anche di Champions League durante la conferenza stampa di inizio stagione. Ecco le parole del tecnico rossonero:

«Credo che l’esperienza in Champions ci abbia insegnato tanto, non ci è mancato molto per essere competitivi. Non possiamo pensare di vincere la Champions visto il budget delle nostre rivali. Difficile competere con le big d’Europa ma noi siamo molto cresciuti. La nostra ambizione è quella di essere competitivi anche lì, aspetteremo il sorteggio del 25 agosto e poi vedremo».