Pioli: «Non ho il minimo dubbio che la squadra sarà attenta e motivata». Le parole del tecnico rossonero alla vigilia

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Milan Tv di come preparare una sfida come quella contro il Tottenham. Ecco le parole del tecnico del Milan:

«Mi piacerebbe pensare e credere veramente che sono partite che si preparano da sole, ma non è così. Poi credo che non ci sarà bisogno di motivare la squadra perché sappiamo tutti l’importanza di questa gara, significherebbe passare un turno, significherebbe migliorare tanto il nostro percorso europeo rispetto alla passata stagione. Sul fatto che la squadra sarà motivata, attenta, concentrata non ho il minimo dubbio. Poi è chiaro che abbiamo preparato la partita… Abbiamo giocato contro di loro due settimane fa, conosciamo i nostri avversari. Dal punto di vista tattico abbiamo fatto le nostre prove dove poi vogliamo avere dei riscontri in partita domani».