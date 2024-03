Pioli svela il segreto per vincere l’Europa League: «Possiamo arrivare in fondo grazie a questa cosa»

Il Milan punta a vincere l’Europa League, unico trofeo che manca in bacheca. Per Pioli questo è il segreto per riuscirci. Le parole

Le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League 2023-24 tra Milan e Slavia Praga. L’allenatore ha questa convinzione sul segreto per vincere la competizione e mettere in bacheca l’unico trofeo che manca nella storia dei rossoneri:

COME ARRIVARE IN FONDO IN EUROPA LEAGUE – «Con la qualità dei miei giocatori, che han dimostrato di aver fatto passi in avanti giganteschi in Europa. Siamo cresciuti, non siamo più quella squadra lì e abbiamo possibilità di arrivare in fondo».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN SLAVIA PRAGA