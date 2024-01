Pioli confermato dal Milan? Collovati sta dalla parte del mister ma per il futuro…

Fulvio Collovati, ex calciatore del Milan, ha parlato in esclusiva a Milannews24. Ecco cosa ha detto sul lavoro di Pioli

Le parole di Fulvio Collovati, ex calciatore del Milan, ha parlato in esclusiva a Milannews24. Ecco cosa ha detto sul lavoro di Pioli:

LE PAROLE – «Secondo me è un po’ come con Mourinho. Mancano tre mesi a fine campionato, non ha senso esonerare. Bisogna aspettare e poi valutare. Così come accadrà con Pioli che in base a quello che farà verrà valutato. Qualcuno a Milano dice già che sarà out ma io aspetterei ad emettere queste sentenze. Come Allegri, che era molto criticato ma adesso senza Pogba e Fagioli, con un squadra di non fuoriclasse, sta facendo davvero bene».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI MILANNEWS24 A COLLOVATI