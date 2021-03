Pioli come Conte, ora testa solo al campionato ma senza pressioni

Il Milan di Stefano Pioli può ora concentrarsi unicamente sul campionato. Per la prima volta i rossoneri possono giocare alla pari…

Per la prima volta in questo nuovo anno 2021, il Milan può giocarsi alla pari le sue carte contro l’Inter. Se l’eliminazione dall’Europa League è stata a tratti amara, ora può portare benefici sul piano fisico dei giocatori. Lo riporta Tuttosport.

Pioli può allenare e recuperare la sua troupe con tempi più consoni, senza forzature e con più attenzione. Ibra e compagni possono approcciare l’ultima parte di stagione con il pieno della benzina.

Il tecnico milanista viaggia con un carico più leggero rispetto a Conte: l’obiettivo chiaro della società non è lo scudetto ma la qualificazione alla prossima Champions League, il che permette alla squadra rossonera di non avere troppe pressioni da questo punto di vista. Ovviamente i rossoneri proveranno a vincerle tutte e non dovranno fare calcoli da qui sino al termine della stagione e se il destino vuole bussare alla porta…