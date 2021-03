Pioli: «Calabria e Romagnoli in dubbio, ma recuperiamo tre giocatori»

Alla vigilia di Milan-Napoli il tecnico rossonero Stefano Pioli ha fatto il punto in conferenza stampa sulla situazione infortunati

Stefano Pioli fa il punto in conferenza stampa sulla situazione infortunati in casa Milan alla vigilia del match con il Napoli. Ecco chi recuperano i rossoneri in vista del match di domani contro i partenopei.

«Gli acciaccati di Manchester sono Calabria e Romagnoli, che in parte si è allenato con la squadra. Vediamo domattina, quando deciderò la formazione. Recupereremo Theo, Calhanoglu e Rebic. Per Mandzukic, Zlatan e Bennacer aspettiamo settimana prossima.»