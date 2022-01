Pinamonti rivela: «Ibrahimovic è il mio idolo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le parole di Andrea Pinamonti, attaccante dell’Empoli, intervenuto ai microfoni di Fanpage

Le parole di Andrea Pinamonti, attaccante dell’Empoli, intervenuto ai microfoni di Fanpage:

«Il mio idolo è sempre stato Ibrahimovic. Ancora adesso mi capita di guardare i suoi video di qualche anno fa. Senza nulla togliere a quello che fa ora, prima giocava in maniera diversa e metteva le sue qualità in maniera differente a disposizione della squadra. Con il passare degli anni ha cambiato molto, anche per l’età; ma lui è stato un punto di riferimento importante»