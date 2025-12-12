Pinamonti: il profilo ideale per Allegri. L’usato sicuro che fa gola al Milan? Cosa c’è di vero sulla punta del Sassuolo

Pinamonti: l’attaccante del Sassuolo può entrare nella lista di Tare in vista della sessione di gennaio. Può arrivare a queste condizioni

Andrea Pinamonti emerge come un nome sorprendente e concreto per rinforzare l’attacco del Milan nella finestra di gennaio. Nonostante il Sassuolo sia una neopromossa, il centravanti si sta dimostrando tra i più competitivi della Serie A, e le sue performance hanno attratto l’interesse di diversi club, tra cui la Lazio, il West Ham e, in Italia, proprio il Milan, secondo quanto riportato da Calciomercato.com.

La candidatura di Pinamonti si adatta perfettamente alle necessità di Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Igli Tare:

Garanzia di Adattamento: Nonostante i suoi trascorsi interisti, il giocatore è visto come un “usato sicuro” grazie alla sua perfetta conoscenza del campionato. Allegri apprezza il fatto che l’attaccante «non avrebbe bisogno di tempo per adattarsi alla nuova realtà» e potrebbe avere un impatto immediato.

Risposta al Requisito Tattico: Allegri ha espressamente richiesto un «vero numero 9». Con Santiago Gimenez che non ha convinto e Nkunku che è un giocatore con caratteristiche diverse e fatica a ingranare, l'arciere di Cles offrirebbe la punta centrale d'area desiderata dal tecnico.

Il calciatore, che ambisce a «ben altre sfide» oltre alla lotta per la salvezza, potrebbe lasciare il Sassuolo a condizioni definite. L’ipotesi di trasferimento prevede un prestito con diritto o obbligo di riscatto fissato a una cifra consistente, giustificata dall’aumento del suo valore dopo la positiva esperienza al Genoa (15 milioni) e il rendimento attuale.

Il Milan, in piena corsa per il titolo, vede in Pinamonti un potenziale tassello decisivo da inserire nel prime della sua carriera.