Piliero (VP Co-Studio Head): «Rocket League e Milan? Vi spiego»

Phil Piliero, VP Psyonix Co-Studio Head, parla così della collaborazione del club rossonero e il videogioco Rocket League. Le sue dichiarazioni.

«La visione del club di reinventare il loro iconico design rosso e nero in modo digitale sulla loro ultima maglia è stata perfetta per Rocket League. Fondamentalmente, il nostro gioco è una rivisitazione del gioco del calcio e avere l’opportunità di lavorare fianco a fianco con AC Milan, PUMA e KOCHÉ per portare il marchio all’interno di Rocket League è stato fantastico. Dal lancio abbiamo visto tantissimi fan di Rocket League mostrare il loro sostegno all’AC Milan in-game e siamo entusiasti di raggiungere i fan del club rossonero con un modo completamente nuovo per esprimere la loro lealtà al club sul campo di Rocket League.»