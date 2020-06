Pierino Prati: il ricordo del Milan alla leggenda rossonera – VIDEO

Ieri ci ha lasciati Pierino Prati, leggenda rossonera e uno dei primi grandi “bomber di razza” che hanno mai vestito la maglia del Diavolo. Autore di una tripletta nella finale di coppa dei campioni del 1969 al Santiago Bernabeu contro l’Ajax, Prati è da sempre rimasto legato al Milan e alla sua storia.

Per celebrare la scomparsa di Prati, il Milan ha oggi postato sui propri account social un video tributo alla leggenda venuta a mancare nella serata di ieri e a cui Stefano Pioli ha dedicato il successo contro il Lecce.

Almost a decade of goals and a lifetime of memories. Thank you for being a Rossonero. May you rest in peace 🔴⚫

Le gesta di un vero campione che rimarranno sempre impresse nella storia rossonera e nelle menti di tutti noi. Ciao Pierino, e grazie 🔴⚫#SempreMilan pic.twitter.com/M6MrjJ0s88

