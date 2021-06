Piccinini: «Per Donnarumma al PSG non escludo un’ipotesi»

Piccinini ha chiarito come secondo lui sia abbastanza probabili l’ipotesi di un prestito annuale per Donnarumma dopo il passaggio al PSG

Sandro Piccinini, dagli studi di Sky Sport, ha fatto il punto sull’imminente passaggio di Donnarumma al PSG a parametro zero:

«Resterà l’anno prossimo in Francia? Mi riesce difficile immaginare che Keylor Navas, fresco di rinnovo e idolo dei tifosi, vada in panchina. Così come immaginare Donnarumma stabilmente dodicesimo. Per me un anno in prestito non è un’ipotesi da escludere».