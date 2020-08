Piatek, dall’interesse della Fiorentina alle parole incerte di Labbadia, il quale dichiara apertamente una certa delusione

MAGGIOR PRESENZA ED EFFICACIA- “Deve diventare più presente ed efficace. Krzysztof lavora molto duramente, ma le sue capacità devono entrare in gioco di più. Dobbiamo pensare a come metterlo nelle posizioni giuste e come dobbiamo giocare per assicurarci che venga coinvolto di più”. Così il tecnico in un’intervista rilasciata a Kicker.