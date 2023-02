Petagna sul match contro il Milan: «E’ una partita emozionante…». Le parole dell’attaccante del Monza

Andrea Petagna ha parlato del prossimo impegno sabato contro il Milan. Ecco le parole dell’attaccante del Monza:

«E’ una partita emozionante, non solo per me ma per tanti dell’ambiente. Faremo una grande partita».