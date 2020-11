Pescara, esonerato Massimo Oddo: l’ex rossonero torna senza panchina

Il Pescara ha ufficialmente esonerato il tecnico Massimo Oddo: l’ex rossonero torna quindi un allenatore senza panchina

Massimo Oddo è stato sollevato dall’incarico di allenatore del Pescara: a comunicarlo ufficialmente è direttamente il club abruzzese tramite un comunicato.

«Ringraziandolo per la professionalità profusa in questi mesi la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali». Fatali per l’ex rossonero i soli 4 punti conquistati in 9 partite, frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e ben 7 sconfitte.