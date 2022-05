Perticarini (ortopedico): «Ibrahimovic giocherà più spesso di quest’anno». Le parole del medico sul recupero di Zlatan

Il dottor Loris Perticarini, ortopedico che lavora nell’unità di Traumatologia dello sport e chirurgia protesica robotica della Fondazione Poliambulanza di Brescia, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport per parlare di Zlatan Ibrahimovic.

7-8 MESI DI RECUPERO – «Sì, sono in linea con le tempistiche previste da operazioni di questo tipo. Per semplificare, il ginocchio di Ibra è stato ricostruito in maniera simile a quello diChiesa, con dei gesti chirurgici accessori: i tempi di recupero sono pressoché identici. Tra 7-8 mesi Zlatan potrà tornare ingruppo. Rivederlo prima è difficile: con un crociato ricostruito e una riparazione meniscale non ci sono scorciatoie».

RIENTRO – «Beh, non ti sottoponi a questa tipologia di intervento per fare il dirigente… È chiaramente una operazione finalizzata al rientro in campo. Potrà senz’altro giocare più spesso.Quanto spesso non dipenderà dal ginocchio ma da altri fattori come la resistenza o la forza muscolare, che in un atleta 40enne hanno il loro peso».