Perth Glory Milan: tutte le info su come seguire l’amichevole in TV e streaming. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Se non vedi l’ora di gustarti la prossima amichevole del Milan in Australia, ecco tutte le informazioni su dove e come seguire la partita Perth Glory–Milan, in programma giovedì 31 luglio 2025.

La sfida tra i rossoneri e il Perth Glory avrà luogo giovedì 31 luglio 2025 con fischio d’inizio alle ore 12:20 italiane. Questo orario pomeridiano ti permetterà di seguire comodamente l’incontro senza dover fare le ore piccole.

Per quanto riguarda la copertura televisiva, l’unico canale che trasmetterà l’evento in diretta sarà Milan TV. Se sei un tifoso rossonero e hai accesso al canale tematico del club, potrai sintonizzarti per non perderti neanche un minuto della partita. Assicurati di controllare la tua offerta televisiva per verificare la disponibilità di Milan TV.

Se preferisci seguire la partita in diretta streaming, potrai farlo tramite l’app ufficiale del Milan. Questa è l’opzione ideale per chi è in movimento o preferisce guardare l’incontro su dispositivi mobili, tablet o smart TV. Ti basterà scaricare l’applicazione, accedere o registrarti, e cercare la sezione dedicata alla diretta della partita. Spesso, questo tipo di trasmissione richiede una sottoscrizione o un account registrato per accedere ai contenuti live.

Sarà un’occasione interessante per vedere all’opera la squadra di Allegri in questa fase di preparazione, testando schemi e condizione fisica contro un avversario australiano. Non perdere l’appuntamento per supportare il tuo Milan dall’altra parte del mondo!