MN24 – Perth Glory Milan, Allegri vara il turnover! Tanti i volti nuovi, sulle fasce agiranno loro due

Perth Glory Milan, Massimiliano Allegri è pronto a varare il turnover per l’ultima amichevole in terra australiana: tante le novità

Si chiude domani la tournée asiatica del Milan con l’ultima amichevole, la terza in programma, che vedrà i rossoneri affrontare il Perth Glory. Dopo la sconfitta di misura contro l’Arsenal e la convincente vittoria sul Liverpool, la squadra di mister Massimiliano Allegri si prepara a scendere in campo contro l’avversario, sulla carta, più abbordabile: il Perth Glory, fanalino di coda del campionato australiano. La partita si disputerà all’HBF Park di Perth, con fischio d’inizio alle ore 12:20 italiane, e sarà trasmessa in diretta sul canale tematico Milan TV.

Secondo quanto appreso da Milannews24, la gara di domani sarà l’occasione per mister Allegri di attuare un ampio turnover. L’obiettivo è duplice: da un lato, dare minuti preziosi a quei giocatori che finora hanno avuto meno spazio nelle prime due uscite stagionali; dall’altro, consentire a tutti di accumulare preziosa condizione fisica in vista degli impegni ufficiali.

Le probabili scelte del tecnico rossonero indicano un forte rimescolamento delle carte, con diverse novità sin dal primo minuto. Tra i volti nuovi che avranno la possibilità di mettersi in mostra spicca l’attesissimo Pervis Estupiñan, neo acquisto del Milan e promettente terzino sinistro, che scenderà in campo dal fischio d’inizio. Sul versante opposto, a destra, troverà spazio il giovane e talentuoso Alex Jiménez, a dimostrazione della volontà di Allegri di valutare a fondo anche i prospetti più giovani.

Anche a centrocampo si prevedono cambiamenti significativi. Sarà il turno di Warren Bondo, centrocampista dinamico e dalle buone prospettive, che avrà l’opportunità di mostrare le sue qualità in cabina di regia. La sua prestazione sarà attentamente monitorata dallo staff tecnico e dal nuovo DS rossonero, Igli Tare, sempre attento a scovare e valorizzare i giovani talenti.

In attacco, spazio alla velocità e alla fantasia. Mister Allegri sembra intenzionato a schierare una coppia offensiva composta da Noah Okafor e Samuel Chukwueze. Entrambi i giocatori, con le loro accelerazioni e la loro capacità di saltare l’uomo, potranno mettere in difficoltà la difesa australiana e dare un contributo importante alla fase offensiva del Milan. Per loro, sarà un’ottima chance per trovare il ritmo partita e affinare l’intesa con i compagni.

Questa amichevole contro il Perth Glory rappresenta, dunque, un test importante per il Milan, non tanto per il risultato, quanto per la possibilità di far girare la rosa e mettere a punto gli schemi in vista dell’inizio della stagione ufficiale. Il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, insieme al DS Igli Tare, sta lavorando intensamente per costruire una squadra competitiva e in grado di affrontare al meglio le sfide che attendono i rossoneri. Sarà interessante vedere come si comporteranno i “meno impiegati” e quali indicazioni trarrà il tecnico da quest’ultima uscita asiatica. I tifosi rossoneri, sintonizzati su Milan TV, attendono con curiosità le risposte del campo.