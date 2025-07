Perth Glory Milan, le probabili formazioni della sfida: Max Allegri potrebbe affidarsi ad un esordiente. Le ultimissime sui rossoneri

Le indiscrezioni sulle probabili formazioni di Perth Glory–Milan offrono uno spaccato interessante delle scelte tattiche dei due allenatori. Per la sfida in programma, i padroni di casa del Perth Glory si schiereranno con un classico 4-4-2 guidato dall’allenatore Zdrilic. In porta ci sarà Sail, protetto da una linea difensiva composta da Okamoto, Mrcela, Majekodunmi e Misao. A centrocampo, spazio a Mileusnic, Amos, Freney e Ostler, mentre in attacco il peso offensivo sarà affidato alla coppia Pearman e Taggart.

Sul fronte rossonero, Massimiliano Allegri sembra intenzionato a proseguire con i suoi esperimenti tattici, optando per un 3-5-2. Una scelta che conferma la volontà del tecnico di puntare su una difesa a tre, già vista in altre occasioni. A protezione della porta di Maignan, il trio difensivo sarà composto da Gabbia, Thiaw e Pavlovic.

La mediana, fulcro del nuovo sistema di gioco, vedrà l’impiego di una linea a cinque: Saelemaekers ed Estupinan agiranno sulle fasce, garantendo sia copertura che spinta offensiva, mentre la regia sarà affidata al trio Fofana, Ricci e Loftus-Cheek. Quest’ultimo, in particolare, è uno dei giocatori che Allegri intende valorizzare al meglio, ritagliandogli un ruolo centrale nelle manovre della squadra.

L’attacco, infine, sarà una delle parti più attese, con la coppia formata da Okafor e Leao. Un tandem che unisce la velocità e l’abilità tecnica del portoghese con la duttilità e il fiuto del gol dello svizzero, offrendo ad Allegri diverse soluzioni offensive. Queste formazioni, seppur non ufficiali, mostrano chiaramente le intenzioni dei due allenatori e le diverse filosofie di gioco che si scontreranno in campo.