Perth Glory Milan 0-5, uragano rossonero in Australia: il riassunto di un primo tempo stellare. Le ultimissime sui rossoneri

Il primo tempo dell’amichevole tra Perth Glory e Milan è stato un’autentica esibizione di forza dei rossoneri, che hanno chiuso la frazione con un incredibile 5-0, dominando in lungo e in largo. Un vero e proprio uragano abbattutosi sulla difesa australiana, con la squadra di Massimiliano Allegri capace di concretizzare quasi ogni occasione creata.

La goleada è iniziata prestissimo, al 3′ minuto, quando Filippo Terracciano ha sbloccato il risultato. L’esterno ha capitalizzato un preciso assist di Noah Okafor, un’azione che ha subito messo in chiaro le intenzioni offensive del Milan.

Il protagonista assoluto della prima mezz’ora è stato senza dubbio Noah Okafor. L’attaccante svizzero ha prima raddoppiato al 23′ minuto, finalizzando uno spettacolare slalom di Jimenez, autore di un “super assist” che ha messo Okafor in condizione di segnare. Neanche il tempo di esultare e, al 25′ minuto, ancora Okafor ha calato il tris personale e per il Milan, con un tocco rapace da mezzo metro, un vero gol da opportunista. Due gol in due minuti che hanno spaccato la partita.

Non contenti, i rossoneri hanno continuato a spingere. Al 29′ minuto, è arrivato il 4-0, firmato dal giovane Christian Comotto. Schierato a sorpresa in regia da Allegri, il diciassettenne ha trasformato un calcio di rigore con un tocco di classe sopraffina: un delizioso pallonetto che ha lasciato di stucco il portiere avversario. Un momento indimenticabile per Comotto, che ha così ripagato la fiducia del tecnico.

La cinquina è stata completata poco prima della fine del primo tempo, al 35′ minuto, da Samuel Chukwueze