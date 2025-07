Perth Glory Milan, grande attesa per Estupinan: partirà dalla panchina o titolare? Filtra questo attualmente. Le ultimissime sui rossoneri

In vista dell’amichevole tra Perth Glory e Milan, in programma domani, giovedì 31 luglio 2025, si delineano le probabili formazioni che i due tecnici potrebbero schierare. Per i rossoneri di Massimiliano Allegri, l’incontro rappresenta un’importante tappa della preparazione pre-campionato, con l’obiettivo di affinare gli schemi e testare la condizione fisica dei giocatori.

Il Perth Glory, guidato da mister Zdrilic, dovrebbe scendere in campo con un 4-4-2 solido e compatto. Tra i pali troveremo Sail, protetto da una linea difensiva composta da Okamoto, Mrcela, Majekodunmi e Misao. A centrocampo, l’equilibrio sarà affidato a Mileusnic, Amos, Freney e Ostler, mentre in avanti la coppia d’attacco sarà formata da Pearman e Taggart. I padroni di casa cercheranno sicuramente di ben figurare di fronte al pubblico di casa contro un avversario di prestigio come il Milan.

Dall’altra parte, il Milan di Allegri si dovrebbe presentare con un 3-5-2, modulo che il tecnico toscano sembra voler adottare per questa fase della stagione. In porta, l’insostituibile Maignan. La difesa a tre vedrà Gabbia, Thiaw e Pavlovic. A centrocampo, un reparto folto con Saelemaekers, Fofana, Ricci e Loftus-Cheek, ai quali si aggiunge un nome che potrebbe essere protagonista: Estupiñán.

La partita contro il Perth Glory potrebbe infatti segnare il possibile esordio da titolare per Estupiñán con la maglia del Milan. L’esterno ecuadoriano, arrivato da poco in rossonero, potrebbe essere lanciato dal primo minuto per iniziare a prendere confidenza con i compagni e il sistema di gioco di Allegri. La sua presenza sulla fascia sinistra aggiungerebbe spinta e qualità al centrocampo a cinque. In attacco, il peso dell’offensiva sarà affidato alla coppia Okafor e Leao, pronti a mettere in difficoltà la difesa australiana con la loro velocità e tecnica.

Questa amichevole sarà un banco di prova importante per il Milan, soprattutto per testare i nuovi innesti e le nuove disposizioni tattiche in vista dell’inizio della stagione.