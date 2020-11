Personalizzare il proprio Pc col marchio Milan? Da oggi si può – FOTO

Da oggi nasce l’estensione ufficiale di AC Milan per i browser Google chrome ed Edge. Sarà dunque possibile personalizzare la propria homepage con sfondi Rossoneri, organizzare i siti web preferiti, accedere a tutte le ultime notizie supportando il Milan semplicemente navigando su internet.

Con Ac Milan web browser extension sarà possibile organizzare ogni nuova scheda in totale autonomia e vivere un’esperienza visiva interattiva e di facile utilizzo.

Download the Official AC Milan Add-on and turn your browser into a true Rossonero, too! 🔴⚫

Scarica la nostra estensione ufficiale per Edge e Chrome e dai un tocco di rossonero al tuo browser 🔴⚫#SempreMilan pic.twitter.com/7mhYgjriHX

