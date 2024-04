Conte Milan, Perinetti sicuro: «Futuro? E’ alla ricerca di questo». Le parole del direttore sportivo dell’Avellino

Giorgio Perinetti ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli del futuro di Antonio Conte, possibile obiettivo del Milan nel cui dovesse andare via Stefano Pioli. Ecco le sue parole:

PAROLE – «Ho rispetto delle sue decisioni, quando ci parlo evito sempre di parlare con lui del suo futuro. Ma su di lui c’è un grande equivoco: nella sua carriera ha sempre voluto squadre dove poteva costruire un progetto, non squadre già fatte. Lui ha accettato Siena, poi Bari ed anche un’Inter in difficoltà. Lui è andato a vincere i campionati dove le squadre erano in difficoltà, non vuole solo top player ma anche calciatori funzionali a quelle che sono le sue idee calcistiche. Lui ha vinto lì dove gli hanno dato calciatori importanti ma anche semplicemente la possibilità di costruire un progetto»