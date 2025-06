Perin Milan, il portiere resta un obiettivo concreto del Diavolo! Allegri lo vuole a Milanello con questo ruolo

Perin Milan, Massimiliano Allegri è in pressing sul portiere attualmente alla Juve: il livornese lo vuole come vice-Maignan

L’identikit di Mattia Perin corrisponde perfettamente alle esigenze del calciomercato Milan. Perin è un portiere con grande esperienza in Serie A, avendo militato per anni nel Genoa e avendo già assaporato l’atmosfera dei grandi club con la sua esperienza alla Juventus. Le sue doti tecniche, la sua leadership e la sua capacità di parare lo rendono un profilo estremamente interessante. L’idea del Milan, dunque, è quella di accaparrarsi un portiere affidabile e motivato, pronto a raccogliere una sfida importante e a difendere i colori rossoneri con determinazione.

L’interesse del Milan è stato ampiamente riportato anche da calciomercato.com, confermando la serietà dell’operazione. Il Milan, noto per la sua strategia oculata sul mercato, vede in Perin non solo una possibile soluzione temporanea, ma un portiere su cui puntare a lungo termine, qualora le condizioni lo permettessero. Naturalmente, il Milan non è l’unico club sulle tracce di Perin. Anche il Como, neopromosso in Serie A e desideroso di allestire una rosa competitiva, e il Bologna, sempre alla ricerca di innesti di qualità per consolidare la propria posizione, si sono informati sulla disponibilità dell’ex Genoa. La concorrenza, dunque, non manca, ma il fascino del Milan e la possibilità di giocare in un club con grandi ambizionipotrebbero fare la differenza nella scelta finale di Mattia Perin. La palla, o meglio, i guanti, passano ora al portiere, che dovrà valutare attentamente le opzioni sul tavolo e decidere dove costruire il prossimo capitolo della sua carriera. L’estate si preannuncia calda non solo per le temperature, ma anche per i movimenti di mercato che vedranno Mattia Perin al centro di una delle trattative più interessanti.