Percassi risponde a Lookman, adesso è scontro totale: le parole del dirigente fanno discutere. Le ultimissime notizie

Le parole di Luca Percassi gettano luce sulla complessa situazione di Ademola Lookman, chiarendo la posizione dell’Atalanta in merito al suo futuro. In una dichiarazione concisa e diretta, il dirigente ha voluto precisare i dettagli dell’accordo informale raggiunto con il giocatore e le ragioni che hanno portato alla situazione attuale.

“Voglio chiarire in poche parole quello che è successo,” ha esordito Percassi, ripercorrendo il cammino dell’anno precedente. “L’anno scorso Lookman ci aveva chiesto di essere ceduto al PSG, che aveva offerto 20 milioni.” A fronte di questa richiesta, l’Atalanta, descritta da Percassi come una “società credibile fatta di persone per bene,” aveva fatto una promessa al giocatore: cederlo nella sessione di mercato in corso, ma a due condizioni ben precise. La prima era il trasferimento a un “super top club europeo,” e la seconda, un principio di fedeltà, era che in Italia Lookman “non si sarebbe mai visto con una maglia diversa da quella atalantina per quello che ha fatto all’Atalanta e per quello che ha ricevuto qui.”

La situazione, come sottolineato da Percassi, è ora profondamente cambiata. “Oggi la situazione è ben diversa come conoscete,” ha affermato, riferendosi probabilmente alle dinamiche di mercato e alle nuove offerte pervenute. Nonostante le promesse passate, Percassi ha ribadito un concetto fondamentale per la società bergamasca: “ribadisco che la società è sempre attenta a valutare i tempi e i valori dei suoi giocatori, ma è sempre l’Atalanta a decidere in ultimo questa cosa.” Questa frase sottolinea l’autorità finale del club nel gestire le cessioni, ponendo un freno a qualsiasi velleità personale e garantendo che gli interessi della squadra siano sempre prioritari.