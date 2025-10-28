Percassi a Dazn: «Meritavamo di più. Un grande Milan, con un grande allenatore»

Percassi è intervenuto a Dazn nel prepartita di Atalanta Milan, big match della nona giornata del campionato di Serie A

Nel prepartita di Atalanta-Milan, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Luca Percassi per presentare la sfida. Queste le parole dell’amministratore delegato dei bergamaschi:

UN GRANDE MILAN CON UN GRANDE ALLENATORE – «Per le occasioni prodotte avremmo meritato qualche punto in più, ma non so dirti quanti. Abbiamo la serenità e la convinzione che attraverso il lavoro continueremo a migliorare, la squadra attraverso il lavoro saprà esprimersi al meglio. Stasera sarà una grande partita, una partita molto difficile contro un Milan molto forte che ha un grande allenatore. Sarà una sfida avvincente».

UNA NUOVA ERA – «È partita una nuova era, ci vuole la pazienza e la convinzione di migliorarsi ogni giorno. Poi vedremo cosa saremo capaci di esprimere sul campo, però siamo nel mezzo del campionato: dobbiamo lavorare».