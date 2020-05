Pepe Reina, gli danno del “fascista” sui social: ecco perché

Pepe Reina accusato su Twitter dopo un’immagine postata sui social. L’attacco del rapper Nega all’estremo difensore spagnolo

Lite social per Pepe Reina in seguito all’immagine postata poche ore fa su Twitter ritraente una manifestazione indetta dal partito di destra spagnolo che ha coinvolto oltre 6 mila persona asserragliate insieme ad auto e motocicli.

A far scoccare la scintilla è stata la frase che ha accompagnato il tweet: “Bene, sembra che le persone siano andate in strada, giusto?“, con gli hashtag “democrazia” e “uniti siamo più forti”. A rispondere al portiere rossonero, in prestito all’Aston Villa è il rapper Nega che ha così scritto: «Guarda che sei uno str… anche in nazionale pensavi di essere super divertente ed eri solo imbarazzante. E oh, sorpresa, alla fine è stato confermato che eri uno str. Il più str… Fascista di m…»