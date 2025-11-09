Connect with us

HANNO DETTO

Pellegrino a TL: «Il Parma ha dimostrato di poter giocare queste partite. Voci sul Milan? Fanno piacere ma posso dire solo questa cosa»

HANNO DETTO

Gabbia a Milan Tv: «Lasciati per strada due punti che ci devono servire da lezione. Problema con le piccole? Per me la spiegazione è questa»

HANNO DETTO

Allegri a DAZN: «Le partite cambiano in un attimo, dovevamo battagliare ma siamo stati troppo passivi. Molto arrabbiato per i due gol presi. Su Pulisic-Leao e il derby...»

HANNO DETTO

Gabbia a TL: «Dovevamo rimanere compatti e sfortunatamente non ci siamo riusciti. Derby? Vale tre punti come le altre, ci teniamo a vincerlo ma...»

HANNO DETTO

Gabbia a Sky: «Molto delusi per aver buttato due punti e sappiamo che non sono i primi della stagione. Sui problemi con le piccole...»

HANNO DETTO

Pellegrino a TL: «Il Parma ha dimostrato di poter giocare queste partite. Voci sul Milan? Fanno piacere ma posso dire solo questa cosa»

Milan news 24

Published

25 minuti ago

on

By

Pellegrino

Pellegrino, attaccante del Parma, ha commentato il pareggio ottenuto ieri sera contro il Milan: le sue dichiarazioni a TeleLombardia

Intervistato a TeleLombardia dopo Parma-Milan 2-2, Pellegrino, attaccante del Parma accostato anche al calciomercato rossonero, ha dichiarato:

VICINO AL GOL – «Sono andato vicino, sarebbe stato bello se quella palla fosse entrata (il palo nel secondo tempo, ndr), però dopo è arrivato il gol di Delprato e sono contento».

PARTITA – «Per me individualmente è un piacere giocare contro squadre così, perché giochi contro i migliori. La squadra ha dimostrato che siamo all’altezza, che possiamo giocare queste partite e dobbiamo migliorare tantissimo ancora, ma la strada è quella giusta».

DI NUOVO A MILANO – «Io giocavo molto da piccolo nell’Inter. Sinceramente non penso a quello, penso a quello che faccio ogni giorno, a migliorare. È questo il mio focus».

INTERESSE DEL MILAN – «Certo, è bello che si parli di una squadra come il Milan. Però il mio focus è il Parma, lascio il tutto per questa maglia e provo a fare il meglio».

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.