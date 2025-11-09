HANNO DETTO
Pellegrino a TL: «Il Parma ha dimostrato di poter giocare queste partite. Voci sul Milan? Fanno piacere ma posso dire solo questa cosa»
Pellegrino, attaccante del Parma, ha commentato il pareggio ottenuto ieri sera contro il Milan: le sue dichiarazioni a TeleLombardia
Intervistato a TeleLombardia dopo Parma-Milan 2-2, Pellegrino, attaccante del Parma accostato anche al calciomercato rossonero, ha dichiarato:
VICINO AL GOL – «Sono andato vicino, sarebbe stato bello se quella palla fosse entrata (il palo nel secondo tempo, ndr), però dopo è arrivato il gol di Delprato e sono contento».
PARTITA – «Per me individualmente è un piacere giocare contro squadre così, perché giochi contro i migliori. La squadra ha dimostrato che siamo all’altezza, che possiamo giocare queste partite e dobbiamo migliorare tantissimo ancora, ma la strada è quella giusta».
DI NUOVO A MILANO – «Io giocavo molto da piccolo nell’Inter. Sinceramente non penso a quello, penso a quello che faccio ogni giorno, a migliorare. È questo il mio focus».
INTERESSE DEL MILAN – «Certo, è bello che si parli di una squadra come il Milan. Però il mio focus è il Parma, lascio il tutto per questa maglia e provo a fare il meglio».