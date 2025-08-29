Pellegrini Milan, colpo last minute dei rossoneri? Incrocio con Dovbyk, è successo nelle ultime ore

Pellegrini Milan, il centrocampista della Roma è stato offerto ai rossoneri dopo l’infortunio di Jashari: può arrivare con Dovbyk

Gian Piero Gasperini sta contando i giorni che mancano alla fine del calciomercato, in attesa degli ultimi quattro rinforzi per la sua squadra. Le recenti evoluzioni hanno stravolto una sessione di trasferimenti già di per sé ricca di colpi di scena. Al centro dell’attenzione c’è l’attaccante ucraino Artem Dovbyk, che sembrava destinato a restare, dopo che le trattative con Villarreal e Newcastle non erano mai decollate. La prima squadra non aveva ottenuto l’assenso del giocatore, mentre la formula proposta dalla seconda non convinceva del tutto.

Un’insolita intesa tra Roma e Milan

In questo scenario, un’inaspettata svolta potrebbe arrivare dal calciomercato Milan. Il club rossonero è alla ricerca di una soluzione per l’attaccante Santi Gimenez, che non rientra nei piani del neo-allenatore Massimiliano Allegri. Questo apre la porta a un possibile scambio con la Roma, dove il direttore sportivo Igli Tare è ancora su Dovbyk: l’attaccante ucraino sia sul mercato da settimane.

Un possibile scambio a tre

Un affare di questo tipo rievoca lo scambio della scorsa stagione tra Abraham e Saelemaekers, che aveva convinto entrambi i club. Dodici mesi dopo, una nuova intesa tra i due giganti del calcio italiano potrebbe accontentare tutti. L’arrivo di Santi Gimenez a Roma, inoltre, permetterebbe al club giallorosso di alleggerire il monte ingaggi, dato che il messicano guadagna un milione di euro in meno rispetto a Dovbyk. C’è, tuttavia, una differenza sostanziale rispetto all’anno scorso: la trattativa potrebbe coinvolgere un terzo giocatore. Si tratta di Lorenzo Pellegrini, che è stato offerto al Milan nei giorni scorsi. Il centrocampista capitolino sarebbe ben felice di rimanere in Serie A e questa operazione potrebbe convenire a tutti.

L’infortunio di Jashari e il bisogno del Milan

L’ingresso di Pellegrini nella trattativa è reso possibile anche dall’infortunio al perone di Jashari, causato proprio da un intervento di Santi Gimenez. Questo sfortunato evento ha costretto il Milan a tornare sul mercato, e la prospettiva di acquisire un talento come Pellegrini è molto allettante. Sul giocatore c’erano anche l’interesse del West Ham e della Fiorentina, ma nessuno dei due club è riuscito a finalizzare l’affare.

La notizia, riportata da “Il Messaggero”, descrive un calciomercato sempre più imprevedibile e dinamico, dove le esigenze dei club e le preferenze dei giocatori si intrecciano in un complesso balletto di trattative. La situazione attuale dimostra come un singolo evento, come un infortunio, possa cambiare completamente gli scenari, spingendo le società a cercare soluzioni innovative e creative. Resta da vedere se lo scambio a tre si concretizzerà, ma l’aria che si respira a Roma e a Milano suggerisce che qualcosa di importante sta per succedere.