Pellegatti: «Vi dico quello che so su Sergio Ramos»

Pellegatti ha spiegato come il Milan sia al completo nel reparto difensivo e debba rinforzare altri reparti della rosa

Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale Youtube, ha smentito categoricamente le voci che provenivano dalla Spagna su un possibile arrivo di Sergio Ramos al Milan:

«Sergio Ramos? Non c’è nulla. Forse ha parlato col Milan, ma per le cifre esula dai parametri del Milan. Sergio Ramos non verrà mai al Milan. Anche perché il Milan ha riscattato Tomori e poi ci sono Kjaer e Romagnoli. Ci sono altri ruoli per investire 20 milioni. Il Milan ha bisogno di un terzo centravanti, di una fascia destra e di un centrocampista».