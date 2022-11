Pellegatti sul premio di miglior difensore della storia a Ramos: «Non ci sto, Maldini e Baresi sono leggendari…». Le parole del giornalista

Carlo Pellegatti ha parlato sul suo canale youtube del premio assegnato a Sergio Ramos come miglior difensore della storia. Ecco le parole del giornalista e tifoso del Milan:

«Mi ribello orgogliosamente. Ma perché? Mi ribello alla premiazione di Ramos come miglior difensore della storia, mentre Maldini e Massara come migliori direttori sportivi. Avendo già lì Paolo Maldini, avendo la possibilità di premiare Franco Baresi, tu premi come miglior difensore della storia Sergio Ramos? Io non ci sto! Ramos, oltre al fatto che è stato tra i più espulsi della storia, mentre Maldini ne ha presi un paio, ma lui e Baresi sono leggendari»