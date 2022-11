Pellegatti sul Milan: «Il gioco va migliorato ma lo spirito di squadra va tenuto». Le parole del giornalista

Carlo Pellegatti ha parlato ai microfoni di TMW di questa prima stagione, dando un voto anche al Milan di Pioli. Ecco le parole del giornalista:

«Gasperini 7, perché credevo che l’Atalanta non potesse ripetersi. Inzaghi 7 per aver passato il girone di Champions, 5 perché è uscito subito dalla lotta Scudetto. Allegri 4 per la Champions, 5 per il campionato, ma voto finale 6 di prospettiva per quello ultimamente. Pioli 7,5, si è il gioco va migliorato ma lo spirito di squadra è stato tenuto. 8 a Spalletti, Sarri 7 perché la Lazio ha trovato una certa continuità. Senza Immobile è stato bravo a fare punti».