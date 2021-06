Pellegatti: «Su Ibra abbiamo tirato un sospiro di sollievo»

Pellegatti ha raccontato come l’infortunio di Ibra fosse meno grave del previsto: due mesi per riaverlo a pieno regime

Carlo Pellegatti, intervenendo sul proprio canale Youtube, ha affrontato anche l’argomento riguardante l’operazione a cui Ibrahimovic si è sottoposto quest’oggi:

«Il professore ha esaminato la situazione e si è deciso per un’artroscopia. L’operazione di ‘cleaning’, pulizia, è durata circa quaranta minuti. Erano presenti il dottore del Milan ed il consulente ortopedico. Operazione perfettamente riuscita: si ipotizza che i tempi di recupero siano di quattro settimane per tornare a Milanello. Sospiro di sollievo. Lo avremo per la prima, massimo seconda giornata di campionato, e sarà recuperato per la terza e per la Champions League».