Pellegatti: «Soumaré forte alternativa a Bakayoko. Si punta al prestito»

Carlo Pellegatti ha parlato del casting di centrocampo per il Milan: tra Bakayoko e l’interesse per Soumaré

Carlo Pellegatti, figura di riferimento per quanto riguarda i colori rossoneri, è intervenuto sul proprio account Youtube commentando il casting per il centrocampo del Milan. Queste le sue parole:

«Il Milan avrebbe dato un prestito oneroso di 3/5 milioni più un diritto di riscatto intorno ai 20, il Chelsea come diritto di riscatto vuole dai 30 ai 40 milioni senza scendere. E il Milan non ci pensa neanche, è troppo per un giocatore come Bakayoko. Il Milan avrebbe individuato come alternativa, una forte alternativa, che è Boubakary Soumaré, il Milan cercherà di prenderlo in prestito. I rapporti tra Elliott e il Lille sono eccellenti. Il Milan è pronto ad affondare il colpo».