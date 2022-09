Pellegatti: «Rinnovo Leao? Ci sono buone prospettive». Le parole del giornalista rossonero

Carlo Pellegatti ha parlato ai microfoni di Radio 24 del futuro di Theo Hernandez e Rafael Leao. Ecco le parole del giornalista rossonero:

«Rinnovo Leao? Per Leao ci sono buone prospettive. A Trento, Maldini ha detto che i grandi giocatori vanno pagati per il loro valore. Il Milan è cresciuto, deve crescere anche il tetto ingaggi. Arriverà l’offerta indecente. Per Theo hanno bussato e hanno detto di no».