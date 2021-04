Pellegatti: «Rinnovo Ibra? Ecco perchè è un segnale importante»

Pellegatti ha spiegato come il rinnovo di Ibrahimovic sia fondamentale per dare una sferzata all’ambiente in vista del rush finale

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti ha parlato del rinnovo imminente di Zlatan Ibrahimovic, elogiando la scelta della società:

«Sono giorni roventi perché il Milan sta per mettere il primo tassello alla rosa 21/22. E’ stato fortemente Ibrahimovic a volere questo rinnovo e il Milan ha aderito a questa richiesta di Zlatan. Il Milan riparte quindi dal suo campione. E’ una mossa importante della società e del giocatore. Il Milan ha perso tanti punti ma è ancora secondo, ma serviva una mossa che destabilizzasse questa situazione. Anche se la vittoria contro la Fiorentina e il pareggio di Manchester non sono ricordi di anni fa, ma di qualche giorno fa. Quindi non è un Milan allo sbando. E’ un Milan che ha fatto fatica per problemi legati agli infortuni e alle nazionali».