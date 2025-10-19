Connect with us

Pellegatti su Allegri: «Parole emblematiche sugli infortuni. Gara con la Fiorentina come una prima di campionato. Ecco perchè»

Modric Milan, Sinner elogia il centrocampista croato: «Ha una bellissima mentalità. Che tennista mi ricorda? Dico...»

Allegri Milan, Cassano attacca ancora il tecnico: «Padre tempo arriva. Scudetto? Farà fatica pure a...»

Leao Milan, Costacurta elogia il calciatore portoghese: «Ha compiuto un gesto differente rispetto allo scorso anno»

Compleanno Gabbia: Theo Hernandez fa gli auguri all'ex compagno sui social - FOTO

Published

2 giorni ago

pellegatti

Pellegatti, noto giornalista, ha commentato le parole in conferenza stampa di Allegri in vista della gara di oggi tra Milan e Fiorentina

Carlo Pellegatti, nel suo canale YouTube, ha commentato le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa da Massimiliano Allegri in vista di Milan-Fiorentina. Il noto giornalista ha trovato le parole del Mister particolarmente significative per l’ambiente.

PAROLE – «Quando Allegri ha detto ‘Appena ho saputo degli infortuni ho pensato subito alle alternative‘ sono parole emblematiche, significative, parole che caricano un ambiente che chiaramente è preoccupato dalle assenze», ha esordito Pellegatti.

Ha poi evidenziato una frase di grande peso: «Bello quando dice che quando sbagliamo una palla non è decisiva per la partita ma per il campionato, una frase importante». Pellegatti ha descritto Allegri come «molto calmo, sereno», qualità che «le trasmette anche al gruppo».

La sfida contro la Fiorentina è cruciale: «Si rende conto che con la Fiorentina è una partita importante perchè è la partita dopo la sosta e le partite dopo la sosta, come ha detto Allegri, è come se fosse la prima di campionato, quindi con tutte le incognite che ne derivano».

