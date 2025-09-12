Pellegatti Milan, il giornalista non ha dubbi: «Il Milan potrà puntare alla vittoria anche per questo motivo». Le ultimissime notizie

Secondo le dichiarazioni rilasciate a AlaNews da Carlo Pellegatti, il Milan di Massimiliano Allegri ha un chiaro obiettivo per questa stagione, ma soprattutto un vantaggio da sfruttare: l’assenza dalle competizioni europee.

Pellegatti sostiene che la squadra possa trarre beneficio dal non essere impegnata in Champions League o in altre coppe continentali. Questo fattore, infatti, permette al Milan di avere una maggiore freschezza fisica rispetto alle sue dirette concorrenti, che invece devono gestire la stanchezza derivante dagli impegni infrasettimanali. Le avversarie, come Inter, Juventus, Napoli, ma anche Roma, Lazio e Atalanta, sono tutte impegnate nelle rispettive competizioni europee.

La tesi di Pellegatti è che la minor fatica accumulata durante la settimana possa tradursi in un rendimento superiore in campionato. L’obiettivo dichiarato, infatti, è quello di disputare un “campionato di vertice” e di arrivare tra le prime quattro posizioni, garantendosi un posto nella prossima Champions League.

Il noto giornalista sportivo non esclude che, con un po’ di fortuna e un andamento positivo, il Milan possa spingersi oltre, arrivando magari al secondo posto o, perché no, addirittura a lottare per lo scudetto. La priorità, tuttavia, rimane il ritorno nell’élite del calcio europeo, un traguardo fondamentale per il progetto tecnico guidato da Allegri e dal direttore sportivo Igli Tare.

In sintesi, l’assenza dalle coppe non viene vista come una sconfitta, ma come un’opportunità strategica che il Milan deve saper cogliere per ritornare ai massimi livelli nel campionato italiano.