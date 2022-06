Pellegatti: «Milan, soffiare Dybala all’Inter non sarebbe come lo scudetto ma…». Le dichiarazioni del giornalista

Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube parla così del possibile inserimento del Milan nella trattativa Dybala.

Le sue parole: «Visto che in questo momento la situazione Dybala all’Inter è un po’ ferma, secondo quanto si legge sui giornali. In questo momento andare su Dybala, non tanto per soffiarlo ai nerazzurri, non dico che equivale a vincere un altro scudetto – sarebbe una blasfemia – ma sarebbe straordinario e lo paragonerei all’acquisto di Roberto Donadoni, il primo urlo del Milan di Berlusconi. Pensiamo se Cardinale come biglietto da visita si presenta con Paulo Dybala: sarebbe formidabile non solo dal punto di vista tecnico».