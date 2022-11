Pellegatti: «Mi piacerebbe vedere Abraham al Milan». Le parole del giornalista

Carlo Pellegatti ha commentato ai microfoni di TMW la prima parte di questo campionato della Roma di Mourinho. Ecco le parole del giornalista e tifoso del Milan:

MOURINHO – «Sul piano del gioco decisamente 5, perché non è una Roma divertente. Sul piano dei risultati ha passato il turno di EL, se si deve lottare per lo Scudetto è lontano, se invece punta al quarto posto è lì. Non deve però sempre litigare con i giocatori. Temo che come in Inghilterra abbia avuto problemi con altri campioni, rischia di demotivare Abraham. Lo vorrei al Milan ma ora lo vedo in difficoltà. Trovarne un altro come lui è impossibile ora».